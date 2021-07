José António dos Santos "respondeu a todas as questões", garante advogado

Castanheira Neves, um dos representantes legais de José António dos Santos, falou aos jornalistas à saída do tribunal, garantindo que o seu cliente, que foi ouvido hoje pelo juiz Carlos Alexandre no âmbito da operação Cartão Vermelho, respondeu a tudo.





"Respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas, com toda a normalidade e tranquilidade e com toda a transparência. Temos a expectativa que o interrogatório tenha contribuído para esclarecer melhor. Prisão preventiva? Ao fim de tantos anos de carreira profissional não há nada que me consiga surpreender", referiu o advogado aos jornalistas.Recorde-se que o 'rei dos frangos' foi o primeiro dos quatro arguidos a ser ouvido hoje. Segundo o comunicado do Conselho Superior de Magistratura, depois do interrogatório de Bruno Macedo, que terminou às 14:16 horas, seguiu-se o de Tiago Vieira, filho de Luís Filipe Vieira, que será o último a ser ouvido.