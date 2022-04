José Augusto: «Darwin não desperdiça as oportunidades, cria-as»

José Augusto acredita que os jogadores do Benfica "vão dar tudo para defender o bom nome" do clube amanhã frente ao Liverpool, na 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. À Rádio Renascença, o bicampeão europeu que amanhã celebra 85 anos, disse esta terça-feira que os encarnados precisam de um dia de inspiração em Anfield."É natural que possam pensar que o Benfica não é capaz de eliminar o Liverpool [reds venceram na Luz, na 1.ª mão, por 3-1]. Claro que o Liverpool tem vantagem, é um adversário bastante diferente de nós, com tudo a mais do que nós, mas somos capazes. Em dia de inspiração, podemos equilibrar as situações", afirmou.Elogios não faltaram a Darwin. "É um dos melhores jogadores na sua posição. É um marcador, está sempre em jogo, não desperdiça as oportunidades, cria-as. Darwin empresta à equipa uma forma de jogar diferente. É um jogador à Benfica", sublinhou.