José Boto: «Vieira podia ligar às 3 da manhã e tínhamos de atender o telefone»

José Boto, antigo coordenador de scouting do Benfica, é o atual diretor desportivo do PAOK e, em entrevista à Tribuna do 'Expresso', recordou que Luís Filipe Vieira "foi o presidente mais difícil de trabalhar porque para ele não havia horários"."Cada um tem o seu feitio e maneira de ser, mas felizmente nunca trabalhei com nenhum que tivesse caprichos muito grandes. O Vieira tinha uma forma de trabalhar muito exigente e sem horário. Podia ligar às três da manhã e tínhamos de atender o telefone, e às vezes estava a dormir, atendia e ficava até às quatro e tal da manhã a conversar com ele ou a falarmos de trabalho. Nesse aspecto foi o presidente mais difícil de trabalhar porque para ele não havia horários", afirmou. Questionado sobre se "foi difícil satisfazer os desejos" de Jorge Jesus no Benfica e lidar com o treinador, José Boto atirou: "Foi um curso superior [risos]. O Jorge Jesus é uma pessoa especial, tem um carácter muito especial, tem uma maneira de liderar os processos muito especial. Não vou dizer que é uma pessoa fácil de trabalhar, porque não é".