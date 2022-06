Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

José Gomes: «Com Klopp, Darwin vai sentir-se como peixe na água» Antigo treinador do atacante, no Almería, aprova mudança do camisola 9 do Benfica para o Liverpool





• Foto: Luís Manuel Neves