José Manuel Antunes sobre Vieira: «A culpa de Amorim não ter ficado no Benfica é dele»

José Manuel Antunes, antigo vice-presidente do Benfica, aponta às declarações de Luís Filipe Vieira sobre Rúben Amorim , em entrevista à CMTV."Devia ter vergonha de dizer isso, a culpa de Rúben Amorim não ficar no Benfica é dele, ele é que era o presidente. Propuseram algo humilhante e ele foi para o Sp. Braga, porque era humilhante para o nível e ambições dele. Dizer isso é absurdo", afirmou esta terça-feira à Rádio Renascença.E prosseguiu, reagindo às declarações do antigo presidente dos encarnados, que garantiu que venceria as eleições caso voltasse a candidatar-se. "Estou absolutamente seguro que não teria nem 20% dos votos. Vivo no meio de benfiquistas, não conheço absolutamente nenhum que votasse nele. Vieira não conhece o Benfica, e os adeptos não perdoam o mal que fez ao nosso clube, (...) Espera por um momento mau, deseja mal ao Benfica para se poder candidatar, o que é, por si só, um ato de anti-benfiquismo no seu lado mais vil", concluiu.