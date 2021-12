José Manuel Capristano considera que a saída de Jorge Jesus do comando técnico do Benfica acabou por tornar-se inevitável."Neste momento o treinador e o Benfica estão a chegar a acordo para a rescisão de contrato pois já não havia condições. O treinador perdeu a confiança dos sócios, de parte da estrutura e agora dos jogadores", afirmou o antigo dirigente, a, onde ainda lamentou o 'timing': "A altura é péssima, mas espero que os jogadores se revitalizem no Estádio do Dragão. Ao Veríssimo só posso desejar toda a sorte do Mundo".