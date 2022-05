José Melro já é jogador do Benfica: «Trabalhar para ir subindo de escalão até à equipa A»

José Melro já foi oficializado como jogador do Benfica. Comojá havia adiantado, o jovem goleador que marcou 40 golos na última temporada tem dado nas vistas e era um dos alvos das águias. Aos 18 anos, e proveniente do U. Santarém, assinou contrato com o emblema da Luz e aponta à equipa A."Fiquei muito feliz e tenho uma grande ambição. É uma responsabilidade acrescida por ser o clube que é e o meu principal foco é verem que valeu a pena a aposta. Vou dar tudo pelo Clube que represento", disse José Melro, aos meios do clube.Como de resto os números denunciam, Melro tem-se revelado um fenómeno. Nos sub-19 do emblema de Santarém, o atacante anotou 35 golos em 18 partidas. Na equipa B fez o gosto ao pé em duas ocasiões, tendo cumprido cinco jogos, enquanto nos seniores somou três golos e duas assistências em cinco encontros da Liga 3, competição na qual o clube ribatejano acabou por ser despromovido. Apesar do cenário menos positivo a nível coletivo, as boas exibições que o goleador vem mostrando já levaram, inclusivamente, à chamada à seleção nacional de sub-18."É fruto do foco e trabalho que todas as pessoas ao meu redor, inclusivamente eu, tiveram. Foi uma oportunidade que pude agarrar, felizmente tem corrido bem", referiu. "Sou muito inteligente, com um último passe assertivo. Tenho uma primeira receção muito forte. Sou um jogador rápido, finalizo bem, faço golos e o resto é trabalhar para melhorar", vincou o ala/extremo, terminando: "O meu principal objetivo é adaptar-me bem à equipa e às pessoas. Fui muito bem recebido. Continuar a trabalhar para ir subindo de escalão até à equipa A."