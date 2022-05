José Melro já veste à Benfica na FIFA Youth Cup

José Melro, jovem avançado que na última temporada brilhou entre os juniores, equipa B e equipa principal do União de Santarém, já veste as cores do Benfica. O goleador, que em 2021/22 apontou 40 golos entre os três escalões, compete pelas águias no Blue Stars/FIFA Youth Cup, competição internacional para equipas de sub-20 ou sub-19 que tem lugar na Suíça.