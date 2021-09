José Müller renova contrato com o Benfica

José Müller, defesa-central de 18 anos, renovou contrato com o Benfica. "Estou muito feliz por renovar. É a recompensa de anos de trabalho, esforço e dedicação no clube", começou por dizer o jogador que representa as águias há nove temporadas, em declarações ao site oficial do Benfica.





"O objetivo para este ano com os sub-23 é aproveitar este campeonato que temos, com uma equipa muito jovem, para evoluir e para estar num contexto em que jogamos com mais velhos", atirou.