José Sócrates defende Vieira e critica Benfica: «O cadáver ainda não arrefeceu e ali só se vê cálculo»

José Sócrates saiu em defesa de Luís Filipe Vieira e deixou críticas à atuação do Benfica pela forma como deixou cair o ex-presidente das águias.





Num artigo publicado no 'Diário de Notícias', o antigo primeiro-ministro, que vai a julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e mais três de falsificação de documentos no âmbito da Operação Marquês, considera a atitude da SAD encarnada "repulsiva" e condena o facto de nem ter havido uma referência ao ex-dirigente quando este deixou a presidência."Nem uma palavra de simpatia por quem ainda ontem era o líder da equipa. O cadáver ainda não arrefeceu e ali só se vê cálculo e ambição e poder e oportunismo", apontou antes de dizer que "aquelas pessoas perderam-se ali mesmo, no preciso momento em que encenaram o megalómano espetáculo do estádio vazio de onde emergiria a figura redentora", referindo-se a Rui Costa.