Joshua Wynder recebeu dicas de António Silva

O central norte-americano Joshua Wynder revelou o melhor momento do período em que esteve à experiência no Seixal. “Estava no meu quarto a descansar depois de um treino. Ligaram-me por volta das três horas, acordei e mandaram-me descer. Ao descer as escadas dei de caras com o António Silva. Tinha ouvido grandes coisas dele no Mundial e agora é uma estrela do Benfica. Falámos um bocado, disse-me que começou na formação e agora está na equipa principal. Ele é o número 66 e eu também. É uma história curiosa e foi uma forma de me fazer sentir confortável”, revelou o jogador do Louisville City, que deve assinar em maio quando fizer 18 anos.