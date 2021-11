Jota e o atual momento de forma no Celtic: «Não sei o que o Benfica está a pensar...»

Jota está emprestado pelo Benfica ao Celtic até ao final da época, mas o clube de Glasgow tem opção de compra no valor de sete milhões de euros no fim desse período. Na antevisão ao duelo deste sábado dos católicos com o Aberdeen, o extremo português garantiu estar contente na Escócia e não pensa por agora nos encarnados."Estou muito feliz no Celtic. O jogo contra o Bayer Leverkusen [n.d.r.:derrota por 3-2] não foi uma noite boa, porque perdemos. Marcar na Liga Europa num grande palco e num estádio fantástico como aquele [Bay Arena] é sempre bom", referiu aos jornalistas, acrescentando: "Na minha curta carreira, penso que estar no Celtic é o melhor neste momento para mim. Mas não quero parar por aqui. Tenho muitas coisas para fazer."Jota mostrou ter os pés assentes na terra, apesar do bom início de época no Celtic, clube pelo qual já apontou sete golos e fez seis assistências em 16 jogos."Sei o que posso fazer e não vou parar até chegar onde devo. Não sei o que o Benfica está a pensar, mas a minha família e amigos estão obviamente felizes por mim. O que está feito está feito e não posso parar. Preciso fazer mais e mais. O sucesso é algo que pode vir muito rápido, mas também pode ir muito depressa. Por isso só tenho de trabalhar muito e continuar humilde", lembrou.