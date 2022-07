Jota não esquece o Benfica: «Não vou dizer adeus, porque sei que um dia vou voltar»

Jota: “Estive 15 anos no Benfica, é como um filho deixar os pais... Não vou dizer 'adeus' porque sei que um dia vou regressar.”



Depois de ter estado cedido pelo Benfica na última temporada, Jota tornou-se esta sexta-feira em definitivo jogador do Celtic . Ainda assim, apesar de deixar de estar vinculado contratualmente ao clube da Luz, o avançado português assegura que continuará ligado aos encarnados de ponto de vista emocional e garante que este não se trata de um adeus, mas antes um 'até já', pois tem a certeza de que voltará às águias."Para ser sincero, é um momento de bastante nostalgia para mim, porque estive lá 15 anos. É como um miúdo deixar a sua casa e os pais. Ainda não o encaro muito bem, mas acho que é normal. É como o [Kieran] Tierney ir para o Arsenal. Todos me dizem 'sim, ele deixar a sua casa' e é isso que se passa comigo. Estou um pouco nostálgico, porque amo o Benfica e a minha ligação ao clube vai continuar. Não vou dizer adeus, porque sei que um dia vou voltar. Mas estou mais do que feliz por me juntar ao Celtic e era isto que queria, por isso vou estar aqui a 100%", garantiu o português, que custou aos católicos de Glasgow uma verba a rondar os 7,5 milhões de euros.