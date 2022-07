Jota nem quer pensar em enfrentar o Benfica na Champions: «Se celebraria? Claro que não!»

Jota nunca escondeu o seu carinho pelo Benfica - disse-o na apresentação como jogador do Celtic - e, por isso, a ideia de poder encontrar as águias na Liga dos Campeões é algo que não quer que aconteça. E se acontecer, o avançado deixa uma garantia: não celebrará caso marque."Nem quero pensar na possibilidade de jogar contra eles na Champions. Se celebraria? Claro que não, nem pensar! O Benfica é muito especial para mim e estará sempre no meu coração, aconteça o que acontecer. Ao vir para a Escócia esta semana, senti-me um pouco nostálgico, porque tinha deixado a minha casa. Foram 15 anos, não um ano, e 15 anos são uma vida. Estava de férias e a pensar no que faria a seguir. Tive de tomar uma decisão e escolhi o Celtic", disse o português.Questionado sobre se a mudança para a Escócia o pode afastar da Seleção Nacional, Jota não quis entrar por aí. "Não quero pensar nisso. Penso em cada jogo e cada treino e se algo tiver de acontecer, vai acontecer. Se não acontecer, não aconteceu. Só quero ter os pés na terra, manter-me humilde e fazer o meu trabalho. Claro que jogar na Seleção Nacional é um sonho e seria um grande momento. Mas neste momento só penso no presente, que é a pré-temporada do Celtic. É algo que estava à procura, porque nos últimos anos não tive a oportunidade de fazer uma pré-temporada completa e jogar no clube em que a fiz. Ao mudar-me para o Celtic tenho essa oportunidade", destacou.