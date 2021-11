Jota: «Nunca penso no futuro»

Jota continua a brilhar pelo Celtic e este domingo apontou mais dois golos na vitória por 4-2 sobre o Dundee FC . Antes do jogo, o extremo emprestado pelos encarnados aos católicos abordou o que está para vir."Nunca penso no futuro. A única coisa em que penso é no presente. Tudo em que penso é num bom resultado na Europa e agora penso no próximo jogo. É como o nosso o nosso treinador diz: há que tirar cinco minutos para desfrutar do resultado. Depois, há que pensar no próximo domingo", vincou em declarações ao 'The Herald'.Jota está cedido pelo Benfica até ao fim de junho e o Celtic tem uma opção de compra para ficar com o jovem jogador formado no Seixal por 7,5 milhões de euros. O extremo português, de 22 anos, só pensa em estar bem. "Só quero desfrutar porque os últimos anos têm sido difíceis. Estou num bom momento e a desfrutar com o meu futebol. A mudança tem sido boa para mim. Estou a aprender muito com o treinador que tem ideias realmente boas. Gosto muito da forma como ele encara o futebol. Estou no sítio certo e no momento certo. O passado foi difícil para mim mas o futebol de alto nível é assim. É algo que ajuda a construir a personalidade. Tenho de usar o que aconteceu antes para ser melhor no futuro", frisou.