Jota passou uma semana "triste" por causa de Chalana: «Acreditou em mim quando nem eu acreditava»

Jota marcou um dos golos na goleada do Celtic sobre o Kilmarnock (0-5), a contar para a terceira jornada da liga escocesa. Quando apontou esse golaço, o antigo extremo do Benfica correu para uma câmara e homenageou Fernando Chalana, seu antigo técnico no Seixal.

No final do encontro, o extremo formado nas águias deixou umas palavras ao Pequeno Genial, que faleceu na última quarta-feira, recordando os seus ensinamentos quando ambos trabalharam no Benfica.