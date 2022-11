Jota torce pelo Benfica na Champions: «Onde quer que joguem vou tentar apoiar»

O avançado Jota, atualmente nos escoceses do Celtic, não esquece o Benfica, clube onde se formou, e deseja que as águias cheguem longe na Champions. "Onde quer que eles joguem vou tentar apoiar. Fiquei muito feliz por terem conseguido o apuramento. O que mais queria era que o Celtic também conseguisse passar, infelizmente não foi possível. Se o Celtic não pode ganhar a Champions, que seja agora o Benfica", frisou o jogador, de 23 anos, que marcou ao Real Madrid na derrota (1-5) no adeus à competição. "Fazer um golo ao Real com a minha família no estádio é um dos melhores momentos da minha vida, senão mesmo o melhor", frisou.