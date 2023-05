Jovem avançado israelita apontado como alvo do Benfica

O portal israelita 'Walla' adianta esta quarta-feira que o Benfica estará a trabalhar bastante nos bastidores para fechar a contratação do jovem avançado Dor Turgeman. Vinculado ao Maccabi Telavive até final da próxima temporada, o dianteiro de 19 anos é visto no país como um dos mais promissores da sua geração e está por estes dias no Mundial de Sub-20 ao serviço da sua seleção com o estatuto de estrela da companhia.De acordo com a referida publicação, o agente do jogador terá mesmo estado em Lisboa há um mês, numa viagem na qual conheceu as instalações do Benfica e teve algumas reuniões onde lhe terá sido apresentado o projeto do clube encarnado. Para lá de ter falado com o empresário e ter mantido reuniões, o Benfica terá igualmente contactado diretamente o Maccabi, dando a entender a sua vontade de contratar o jogador. Os israelitas inicialmente terão recusado qualquer conversa, mas acabaram por aceitar abrir uma via de diálogo ao perceber que a intenção dos encarnados era bastante forte.Essa abertura para conversar, escreve o 'Walla', deve-se também ao facto de Turgeman estar a um ano do final do seu vínculo, o que lhe permitirá assinar um pré-acordo para 2024/25 a partir de janeiro. Isso faz com que, caso não consigam acordo para renovar, os israelitas possam estar tentados a vender já o jovem para garantir um encaixe financeiro.Refira-se que o jovem avançado não teve até ao momento muitos minutos na equipa principal, muito por culpa do facto do treinador preferir apostar nos mais experientes Eran Zahavi e George Jovanovic, mas isso não terá diminuido o interesse das águias. Especialmente depois do que terão visto do jovem ao serviço dos Sub-19 israelitas...