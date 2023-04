Jovem central revelação da Eredivisie apontado ao Benfica

O jornal inglês 'Daily Mail' adianta esta segunda-feira que o Benfica é um das equipas interessadas na contratação de Jarrad Branthwaite, defesa central inglês de 20 anos propriedade do Everton, mas que atua desde o início da temporada por empréstimo no PSV Eindhoven.De acordo com a mesma publicação, Ajax, Roma e Bayern Munique estão interessados no defesa central, tal como o PSV Eindhoven, que tenciona adquirir o jogador em definitivo. Os holandeses estarão mesmo dispostos a pagar 15 milhões de libras (17 milhões de euros), mas a vontade do Everton é recuperar o jogador para lançá-lo no futebol inglês.Branthwaite, refira-se, foi contratado pelo clube de Liverpool em 2020 ao Carlisle, tendo disputado um total de dez partidas na Premier League em três temporadas. Central pela esquerda, está avaliado em 7 milhões de euros e tem vínculo com os toffees até 2025.