Jovem promessa chilena apontada ao Benfica: águias já terão contactado jogador

O portal chileno 'Bolavip' adianta que o Benfica está interessado na contratação do jovem extremo esquerdo Alexander Aravena, um jogador de 20 anos que está vinculado à Universidad Católica. De acordo com a referida publicação, responsáveis dos encarnados já terão abordado os representantes do futebol e também perguntado pelos valores necessários para fechar a operação.Ainda segundo o 'Bolavip', emissários das águias terão estado há uma semana em Concepción, para acompanhar a atuação do jovem no duelo da seleção absoluta do Chile diante de Cuba. Nessa partida, a sua segunda internacionalização AA, Aravena foi titular e saiu aos 72 minutos.Esta temporada, em 15 jogos já disputados, o extremo apontou 7 golos e 3 assistências. Na anterior, ainda ao serviço do Ñublense, apontou 11 em 30 encontros.