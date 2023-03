Jovem promessa da Juventus volta a ser apontada ao Benfica

Depois das primeiras notícias lançadas em dezembro , que aqui demos conta, o jornalista alemão Florian Plettenberg, da Sky germânica, volta esta terça-feira a insistir no interesse do Benfica em Kenan Yildiz, jovem avançado alemão de 17 anos que pertence aos quadros da Juventus, mas que de momento está insatisfeito no clube em face das escassas oportunidades que teve até agora.De acordo com a informação adiantada, Yildiz estará mesmo a considerar uma saída da equipa italiana, pese embora ter contrato até 2025, surgindo o Benfica como equipa mais interessada e bem colocada para assegurar a sua contratação.Natural da cidade alemã de Regensburg, Yildiz iniciou a sua trajetória no futebol na equipa da cidade, antes de se mudar para o Bayern Munique em 2012. Permaneceu nos bávaros até ao verão deste ano, quando se mudou para Turim. Esta temporada tem 29 jogos pela equipa Primavera da Juventus, seis deles na UEFA Youth League, torneio no qual até defrontou o Benfica. Tem no seu registo até ao momento 13 golos marcados, três na prova continental.