Jovem promessa italiana apontada ao Benfica

Já com 18 anos (cumpriu-os no sábado), Tommaso Mancini voltou esta segunda-feira a ser apontado pela imprensa italiana como estando na mira do Benfica. De acordo com o Calciomercato, as águias são uma de várias equipas que têm o avançado do Vicenza debaixo de olho, muito por culpa daquilo que mostrou na última temporada, com chamadas à formação principal na Serie B, pese embora a sua tenra idade.Com contrato apenas até final da presente temporada, Mancini é efetivamente um jogador apetecível por esse facto mas também pelo seu potencial, razão que acaba por justificar o facto de ser igualmente seguido por Milan, Empoli, Juventus e Sevilla. Ao que adianta o Calciomercado, são os rossoneri quem lidera a corrida, tendo inclusivamente já avançado para alguns contactos exploratórios.De acordo com a mesma fonte, Mancini custará cerca de 2,5 milhões de euros.