Jovem recusa chamada à seleção: «Não parece justo que só por estar no Benfica mereça ser convocado»

Marcos Zambrano é um jovem que chegou ao Benfica em janeiro e que ainda só fez quatro jogos pelos juniores e outros tantos pelos Sub-23 das águias. Mas, apesar disso, já mereceu uma chamada à seleção Sub-20 do Equador, o que nunca tinha acontecido. Contudo, o avançado, de 18 anos, que cresceu nos EUA e que ainda só tinha atuado pelas seleções jovens desse país recusou o convite do Equador, o que levou o pai a vir a público explicar os motivos dessa decisão."O meu filho disse que não era o momento adequado. Não nos parece justo que só por o nosso filho estar no Benfica que seja convocado. O meu filho nunca tinha sido chamado a outros processos formativos. Nem a um microciclo por parte da seleção. Preferiu não vir, pois não é o momento. Analisámos em família que não iria ter espaço para ir ao Mundial", sustentou Marcos Zambrano, pai do jogador, que garante ainda que o filho ainda não decidiu que seleção representar: "Tem 18 anos e tomará uma decisão acertada. O Benfica é a melhor equipa de formação do Mundo".