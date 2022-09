Jovens jogadores residentes no Benfica Campus tiveram 99 por cento de aproveitamento escolar

Francisco Machado, estudante da área de Ciências Socioeconómicas, obteve a melhor média (19 valores), seguindo-se os agora iniciados David Bogdanovic (18 valores) e Miguel Figueiredo (17,6 valores) no ensino básico foram os atletas que mais de destacaram.

O Benfica anunciou esta terça-feira que os 95 jovens jogadores residentes no Benfica Campus tiveram um aproveitamento escolar de 99 por cento no último ano letivo. As águias entregam diplomas aos atletas que mais se destacaram e relevaram o trabalho feito na área."O principal objetivo é que todos terminem o 12º ano e tem acontecido. Cada vez mais o número de atletas a ingressar na universidade é maior. No ano passado tivemos um recorde de 12 atletas que se candidataram à universidade. Para nós, é um número marcante porque nunca tivemos um número sequer próximo desse. O nosso objetivo é que assim continue. O que o Benfica lhes transmite e que estão a interiorizar é que têm de ter o tal plano B. Se o futebol não funcionar, têm de ter um plano B, que passa não só pela escola mas também pela universidade", explicou Catarina Santos, coordenadora do apoio sócioescolar do Benfica à BTV.