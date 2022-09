Jovic recordou a estreia na Liga dos Campeões pelo Benfica: «Entrei aos 85 minutos e não entendi nada»

Luka Jovic passou sem glória pelo Benfica mesmo tratando-se de um dos melhores jovens jogadores da sua geração no momento em que deu o salto para a Luz. As águias contrataram-no na temporada 2015/16, após brilhar no Estrela Vermelha ainda com idade de júnior, e o avançado, hoje na Fiorentina, não esqueceu a estreia na Liga dos Campeões: aconteceu a 13 de abril de 2016, na segunda mão dos quartos-de-final, ante o Bayern Munique, disputada no Estádio da Luz."Lembro-me muito bem do meu primeiro jogo na Liga dos Campeões. Foi no Benfica, um mês e meio ou dois meses depois de ter assinado, não me lembro exatamente, contra o Bayern Munique. Eu tinha 18 anos e tinha acabado de chegar da Sérvia. Entrei aos 85 minutos e não entendi nada. Houve um lance de bola parada em que eu estava a olhar para o Robert Lewandowski e para o Arturo Vidal e a pensar: "Como é possível? Isto é real ou é um sonho? O que está a acontecer?", recordou, em entrevista ao site da UEFA, o jogador de 24 anos, que ainda arriscou o golo em apenas cinco minutos.Apesar de ter sido campeão europeu pelo Real Madrid, aquele é o encontro que Jovic destaca dos até agora disputados na liga milionária. "Até fiz um remate naquele jogo. Fiz um pontapé a meia altura, de pé esquerdo. Fiquei a pensar: 'Isto vai ser um golaço!' O Manuel Neuer apenas se moveu um pouco para o lado, atirou-se e agarrou um remate forte. Pensei eu: 'Ainda tens um longo caminho a percorrer para competir neste nível'", atirou o internacional sérvio que quer voltar a apresentar o nível que demonstrou, por exemplo, no Eintracht Frankfurt."Em primeiro lugar, quero voltar ao nível que tinha porque sei que posso fazê-lo. Conheço a qualidade que possuo. Será uma temporada longa e desgastante, mas espero que seja uma com muitos golos e onde eu possa redescobrir o meu antigo eu novamente", reiterou Jovic.