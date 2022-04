Jürgen Klopp alertou este sábado os jogadores para o duelo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Benfica. Em declarações na conferência de imprensa após o triunfo, por 2-0, diante do Watford, o treinador alemão dos reds salientou a qualidade da formação portuguesa, assumindo que a eliminatória não está garantida.

"Eu sei que as pessoas disseram que o jogo com o Watford era fácil. Sabíamos isso de antemão e vimos hoje que não foi. Depois, as pessoas já nos colocam nas meias-finais da Liga dos Campeões porque o Benfica é o Benfica. Eu não vejo as coisas dessa forma. O Benfica é extremamente forte, especialmente quando os deixas ser. É nisso que eu tenho de me concentrar agora, em impedir que isso aconteça", disse o técnico.

Liverpool e Benfica defrontam-se na primeira mão dos 'quartos' da Champions na Luz, na terça-feira.