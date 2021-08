O 'Expresso' avança que o juiz Carlos Alexandre aceitou a proposta de caução - imóveis de sociedades que se encontram em nome dos filhos e 200 mil euros em dinheiro, conforme Record adiantou quarta-feira - apresentada por Luís Filipe Vieira no início da semana.





Em prisão domiciliária desde 10 de julho, depois de três noites de detenção, Vieira, de 72 anos, já tinha prestado caução, apresentando ações da SAD do Benfica e um imóvel, avaliado em 1,2 milhões de euros. Contudo, Carlos Alexandre não aceitou, justificando com a volatilidade do valor das ações.Vieira é um dos quatro arguidos no referido processo - juntamente com o filho, Tiago Vieira, o empresário José António do Santos e o agente de futebol Bruno Macedo -, em que se investigam crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais.