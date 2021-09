Julgamento do processo E-toupeira já arrancou

Arrancou na manhã desta quarta-feira o julgamento do caso E-toupeira, no Tribunal de Lisboa, depois de vários adiamentos. Um dos principais arguidos é Paulo Gonçalves, braço direito do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira. Também dois antigos funcionários judiciais estão sentados no banco dos réus.



O Tribunal de Lisboa recusou dividir o processo em dois, por considerar que representaria "umaduplicação de julgamentos com prejuízo claro para a prova". O ex-funcionário judicial júlio Loureiro tinha pedido para ser julgado num processo separado do principal, argumentando que apenas respondia pelo crime único de corrupção passiva, ao contrário dos restantes dois que respondem por dezenas de crimes.



O processo e-toupeira investiga uma alegada rede que permitia ao Benfica aceder a processos judiciais que interessavam ao clube.



A Benfica SAD também foi acusada mas acabou por ser ilibada na fase de instrução.