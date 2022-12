Julgamento dos No Name Boys: 11 condenados com pena suspensa

O Tribunal de Sintra condenou 11 dos 31 elementos ligados à claque No Name Boys, a pena suspensa pelos crimes de dano simples consumado, atentado à segurança rodoviária, detenção de arma proibida, ameaça simples, furto simples, furto qualificado e ofensa à integridade física.Os condenados ficam ainda proibidos de frequentar recintos desportivos durante a pena suspensa, todas elas inferiores a cinco anos. Já os restantes 20 arguidos foram absolvidos dos crimes de tentativa de homicídio, furto qualificado, roubo simples, crime de furto, ofensa à integridade física e coação de funcionários.Ao todo, foram julgados 31 elementos dos No Name Boys por vários ataques realizados entre 2018 e 2020, que incluíam o apedrejamento do autocarro do clube na A2, a bárbara agressão ao adepto do Sporting João Paulo Araújo no Estoril e a vandalização da casa de Bruno Lage.