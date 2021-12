Prosseguiu esta quinta-feira no Tribunal de Sintra o julgamento dos No Name Boys com destaque para o depoimento do agente da PSP que intercetou a agressão ao adepto do Sporting no Estoril, ocorrida em 26 de maio de 2020.O agente descreveu que viu um indivíduo todo ensanguentado, agredido em várias partes do corpo por um bastão de 70 centímetros. Relatou ainda que o adepto agredido estava tão nervoso que não se queixava de dores apesar do seu estado e que este lhe disse que era de uma claque rival, relatando que havia sido alvo de outra agressão na semana anterior, sem no entanto ter feito referência à identificação dos autores.O agente da PSP acrescentou ainda quer os agressores estavam encapuzados mas tinham cachecóis e adereços dos No Name Boys.O adepto agredido, assistente no processo, deveria ter sido o primeiro a ser ouvido mas isso não aconteceu por estar hospitalizado no Reino Unido. A audiência foi marcada agora para 6 de janeiro.