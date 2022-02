Julgamento No Name: Alegações finais hoje

As alegações finais do julgamento dos 31 elementos afetos à claque No Name Boys estão marcadas para hoje, no Tribunal de Sintra.Aqueles adeptos do Benfica são acusados de 261 crimes, entre os quais o ataque a um adepto do Sporting, em maio de 2020, o apedrejamento ao autocarro onde seguiam os jogadores do Benfica, depois do empate a zero com o Tondela, no Estádio da Luz, provocando ferimentos em Weigl e Zivkovic, e ameaças feitas no prédio onde vivia Bruno Lage. O clube da Luz é assistente neste processo.Durante o julgamento, foram ouvidos, entre outros, Bruno Lage, Weigl, Zivkovic, o polícia que socorreu o adepto do Sporting e este, na última sessão.