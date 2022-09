Julian Weigl manda recado para Schmidt

Apesar da relação “fantástica” que estabeleceu com Roger Schmidt, Weigl entende que o seu futebol não casava com o do treinador das águias. Ao site ‘RP Online’, o médio que agora representa o Borussia M’Gladbach atirou sobre o seu novo técnico, Daniel Farke: “É extremamente importante quando nos sentimos confortáveis e temos um treinador que valoriza os nossos pontos fortes. Não quero um treinador que faça de mim um Gattuso”, aludindo, indiretamente, a Schmidt.

O internacional germânico, de 27 anos, sustentou não ter as “características” que Schmidt procurava, daí “jogar muito pouco”. “Falámos sempre abertamente e ele nunca me disse que não jogaria se ficasse, também nunca disse que não entrava nos seus planos ou que devia procurar novo clube. Mas o futebol dele exige características diferentes, sobretudo na minha posição. Pensei e decidi seguir um novo caminho, encontrando-o no Moenchengladbach, onde as pessoas procuravam exatamente os aspetos que fazem de mim forte. Informei Roger Schmidt e ele entendeu”, contou, falando da “exigência” no Benfica: “As expectativas lá só são comparáveis às do Bayern aqui.”