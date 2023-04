Júlio César: «Dirigentes do Benfica demonstraram um pouco de insatisfação em relação à minha entrevista»

“Gostaria de esclarecer uma situação que rolou mal-estar”



Júlio César esteve em San Siro e após o jogo entre Inter e Benfica aproveitou para esclarecer declarações veiculadas nas últimas horas. O antigo guarda-redes de italianos e portugueses garantiu que o clube da Luz "não se foca tanto na Europa, foca-se mais no campeonato português", à 'Prime Video Sport'.Esta quarta-feira, à Eleven Sports, assumiu ter estado de "coração dividido". "Tenho um carinho muito grande pelo Inter de Milão. Um dos melhores momentos da minha carreira foi em Itália. Não posso nunca deixar de ser grato ao Benfica depois do que fez por mim após o Mundial'2014, quando o Brasil perdeu 7-1 com a Alemanha. Eu queria deixar de jogar futebol e o Benfica estendeu-me a mão. Sou apaixonado pelo Benfica, por Lisboa. Moro há oito anos em Lisboa. Queria esclarecer uma situação que gerou mal-estar. Os portugueses investem muito para ganhar o campeonato português, valorizam muito o campeonato. A minha opinião é que as equipas portuguesas não investem tanto para jogar de igual para igual nas competições europeias. Quero esclarecer isto. Tenho um carinho muito grande pelo Benfica, que é a minha casa. Tenho amigos lá dentro. Tive contacto com alguns dirigentes do Benfica que demonstraram obviamente um pouco de insatisfação em relação à entrevista. Agora vou pedir o registo e vou dar-lhes. É má-fé. A partir do momento em que saiu o Inter-Benfica, o meu telemóvel não parou. Eu fugi de todos os jornalistas e fui fazer um podcast em Itália, tiraram uma declaração minha e mudaram o contexto", começou por dizer à Eleven Sports, dando conta que o "Inter tinha grandes chances de passar por ter ganho 2-0 em Lisboa"."Não estava a torcer pelo Inter ou Benfica. Só queria esclarecer isso e agradeço o espaço da Eleven. Para mim é muito importante. Eu moro em Lisboa, amo Portugal, amo o povo português e amo o Benfica", vincou o antigo internacional brasileiro, dando mérito às águias por "nunca desistirem" na eliminatória."Conseguir o empate [no jogo] é bom. Isso demonstra o caráter da equipa. Tenho de dar os parabéns ao Inter por voltar às meias-finais. Vai haver o dérbi que é um acontecimento para a cidade de Milão. Dou os parabéns ao Benfica também", afirmou Júlio César."Ele vem mantem a regularidade ao longo destes anos. Ao jogar no Benfica, a exigência é sempre muito grande. Lembro-me de quando cheguei ao Benfica, até nos treinos, com 34 ou 35 anos, tinha de fazer o mesmo número de repetições que o Svilar, por exemplo. São adeptos que exigem muito. Acho que num todo ele vem fazendo um bom trabalho ao longo destes anos. A regularidade é boa. Os golos foram difíceis [de defender]. Ao longo desse período na baliza do Benfica, sobretudo na Liga dos Campeões, ele tem feito grandes jogos."