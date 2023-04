Júlio César diz que o Benfica "foca-se mais no campeonato": «Já vejo o Inter nas meias-finais da Champions»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O passado mais recente de Júlio César liga-o à Luz e ao Benfica, clube que representou por três temporadas e meia, mas nem por isso o guardião é otimista em relação ao futuro das águias na Liga dos Campeões. O brasileiro, que também vestiu a camisola do Inter Milão - e por sete épocas -, admite que já antevê o apuramento dos nerazzurri."Conheço bem o Benfica. Há muitas pessoas que não sabem o que significa o Benfica. É um clube que não se foca tanto na Europa, foca-se mais no campeonato português", atirou o ex-guarda-redes à 'Prime Video Sport', acrescentando: "Já vejo o Inter nas meias-finais por aquilo que demonstrou em Lisboa e pela tradição de jogar a Champions. Um dérbi entre Inter e Milan seria muito bonito, mas para o Nápoles [perdeu, por 1-0, com o Milan] ainda está tudo em aberto", frisou o campeão europeu pelos italianos em 2010.