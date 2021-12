Júlio Gil assina contrato profissional com o Benfica: «É um orgulho enorme»

Júlio Gil, juvenil de 2.º ano, assinou contrato profissional com o Benfica. "É um orgulho enorme assinar este contrato com o clube do meu coração, que já represento há 10 anos e espero continuar a representar por muito mais tempo. Este era um dos meus objetivos, mas há mais pela frente, como chegar à equipa A, jogar na Champions... Vou trabalhar duro para alcançar estes objetivos", revelou o lateral-direito de 16 anos à BTV.Esta temporada, Gil Dias fez sete jogos no Campeonato Nacional Sub-17 e um no Campeonato Nacional de Juniores.