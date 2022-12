Júlio Magalhães e a divulgação dos emails no Porto Canal: «Não achava que fosse penalizante para o Benfica»

Júlio Magalhães apresentou-se esta quarta-feira em Tribunal para prestar declarações no âmbito do caso dos emails, no qual é arguido por ser diretor do Porto Canal, na altura em que a correspondência electrónica de várias figuras ligadas ao Benfica era divulgada semanalmente no programa 'Universo Porto - Da Bancada'. Num depoimento que durou quase duas horas, o jornalista, mais habituado à arte de fazer perguntas, teve de vestir a pele de entrevistado. Algo a que não está acostumado e que, possivelmente, terá levado o advogado André Domingues, minutos antes de Júlio Magalhães se apresentar frente ao juiz, trocar as últimas impressões com o seu constituinte. Mas a tranquilidade reinou, pois, como o próprio assinalou no meio das respostas: "Já passei por momentos mais difíceis. Houve processos muito mais duros e violentos que este".





E, mesmo que tenha pedido para retirar a gravata a meio do depoimento, a matéria parecia vir bem estudada. Raramente Júlio Magalhães ficou sem resposta ou apresentou problemas de memória, mesmo quando foi confrontado sobre as questões éticas de manter no ar um programa no qual se apresentavam e-mails de outras pessoas. O agora jornalista da TVI defendeu-se com dois motivos: por considerar que a divulgação dos emails servia para expor "práticas menos éticas" que poderiam colocar em causa "a verdade desportiva" e também por que aquele espaço era da inteira responsabilidade do FC Porto."Quando fui convidado, afirmei logo que não iria liderar um canal de clubes, que não tinha esse perfil. Disseram-me que seria um canal generalista, onde o FC Porto teria conteúdos de projeção de marca. Depois de desenvolvermos o canal, 90 por cento da grelha era de canal generalista e 5 ou 10 por cento é que eram do FC Porto, de projeção de marca. Desenvolvemos o canal nessa perspetiva. Era um canal diferenciado. Tínhamos programas de história, música clássica.... Só o que diz respeito ao FC Porto estava balizado em antena e não tinha qualquer interferência nisso. A produção dos conteúdos FC Porto foram sediados no Estádio do Dragão. Havia uma diferenciação clara entre os conteúdos do FC Porto e os do Porto canal. Todos os dias tínhamos de fazer grelhas para entregar na ERC. E incluíamos conteúdos do FC Porto. Mas fazíamos reportagens de outros clubes, estivemos em galas do V. Guimarães e do Sp. Braga em direto, por exemplo", começou por explicar esta diferença, algo que fez questão de reforçar por várias vezes: "Os conteúdos do FC Porto eram feitos por uma estrutura própria. Eram jornalistas que só trabalhavam conteúdos FC Porto, trabalhavam diretamente com o FC Porto. Não havia submissão a mim, tinham vida própria. Era como um clube ter espaço de uma hora no canal e pronto. A responsabilidade era totalmente deles. Nunca tinha conhecimento do que iam falar".Relativamente ao programa Universo Porto - da Bancada, onde começaram a ser divulgados os e-mais de figuras afetas ao Benfica, Júlio Magalhães confessa que não viu todos, pois não é um estilo que aprecie, mas acabou por ser questionado pelo juiz se não lhe passou pela cabeça que o que se estava ali a passar pudesse ser problemático. O jornalista revelou a sua inocência e admite que nunca pensou nisso."Nunca pensei nisso. Aquilo era da responsabilidade do FC Porto, julguei que estivesse devidamente caucionado juridicamente. Além disso, estavam envolvidos jornalistas experientes. Sabia que era matéria sensível. Mas só fiz questão de garantir junto do Francisco J. Marques que nunca seriam divulgada matéria de foro pessoal. Isso sim, preocupava-me. A restante, não. Estava a ter impacto grande. Era o programa de maior audiências do Porto Canal, com impacto nacional. E era reproduzido por todos os órgãos de comunicação social. Era algo de interesse público. Nunca me quis meter nessa matéria, é a única responsabildiade que tenho. Também não queria que se metessem no meu trabalho", respondeu, tendo depois recorrido ao seu típico interlocutor de domingos à noite, para defender que existia interesse público naquela divulgação de e-mails:"Vi importância pública no que era divulgado. Os conteúdos tinham interesse público. Se há outras questões, se truncaram e-mails, não sabia. Não tinha acesso a eles para perceberem se isso aconteceu ou não. Não tinha palavra sobre o conteúdo do programa, nem o que era divulgado. Só sabia posteriormente. Nunca interferi nos conteúdos do FC Porto. Era algo com dimensão nacional. Não achava que fosse penalizante para o Benfica, mas para as pessoas que cometiam os crimes. O clube era uma instituição. Tinha a ver com alegadas práticas que não era éticas. Toda a gente estava a divulgar aquilo, o diretor não vai parar uma coisa dessas. Não me competia parar o programa, não o queria e não podia, pois não me queria intrometer".Júlio Magalhães fez questão de reforçar a ideia que nunca olhou para a divulgação dos emails como um ataque ao Benfica, mas sim a quem cometia práticas duvidosas: "Tinha interesse público, claro. Visava alegadas más práticas, práticas que não eram éticas, de pessoas ligadas ao fenómeno desportivo e que poderiam alterar a verdade desportiva. Não visava o Benfica, mas algumas pessoas", reforçou.No meio da sessão, foi o jornalista foi ainda confrontado com o facto do programa ter audiências muito boas e como isso o pode ter levado a fechar os olhos à divulgação dos emails do Benfica. Mas Júlio Magalhães reforçou que o facto de ser muito visto, é um sinal que havia interesse público e do público. E até recordou o passado de comentador do atual Presidente da República: "As pessoas esperavam pelas terças-feiras [dia em que o programa era transmitido] como estavam à espera do comentário do Marcelo Rebelo de Sousa ao domingo", atirou, entre sorrisos vindos das bancadas.O jornalista foi ainda confrontado com um cenário hipotético: Se decidisse interferir na divulgação dos e-mails, o que lhe poderia acontecer? A resposta foi simples: "Ou demitia-me, ou possivelmente diriam que eu não estava ali a fazer nada", atirou, ainda que tenha reforçado que nunca lhe "passou pela cabeça" acabar com o programa.Júlio Magalhães acaba por sair em dezembro de 2020 Porto Canal, mas depois deste ter ficado sobre a alçada total do FC Porto. Voltou à TVI, de onse saiu para ocupar a função de diretor do Porto Canal cerca de oito anos antes. E na sessão de julgamento olhou muitas vezes para o relógio, pois havia algo que o preocupava. Tinha um jornal para preparar. Acabou por ser libertado e saiu à pressa do Campus de Justiça, deixando Francisco J. Marques, Diogo Faria e os avogados Nuno Brandão e André Domingues para trás.O julgamento prossegue dia 24 de janeiro com as alegações finais.