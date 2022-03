Juniores do Benfica já estão na Dinamarca e mostram-se "superconfiantes"

Os sub-19 do Benfica já estão na Dinamarca, onde vão disputar na quarta-feira os oitavos-de-final da Youth League, às 13h00, frente ao Midtjylland. Antes da viagem, o treinador Luís Castro abordou o contexto que a equipa vai encontrar mas não quer desculpas. O foco está em passar à fase seguinte."O relvado sintético e as temperaturas não podem ser desculpa para nada. Temos uma excelente equipa, com jogadores que estão em três equipas diferentes no Benfica [B, juniores e sub-23], mas que estão bem e que têm apresentado um bom futebol. Temos de ir lá para vencer", salientou, à BTV.Já o lateral Rafael Rodrigues relativizou o facto de haver jogadores habituados a atuarem em três equipas diferentes do clube. "Pertencemos todos ao mesmo clube, o Benfica. O mais importante é estarmos juntos e unidos para fazer um grande jogo", frisou, garantindo que o grupo está motivado "Estamos superconfiantes. É mais um jogo, mais uma final, porque nesta fase só há uma mão", descreveu.A equipa está alojada em Herning e treina nesta terça-feira no Ikast Stadion, em Ikast, o palco que vai receber o encontro.