Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

«Juntos sempre com a mesma atitude e humildade»: reações dos jogadores do Benfica à vitória no Dragão Golo de Rafa garantiu triunfo frente ao FC Porto e reforço da liderança do campeonato às águias