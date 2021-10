Justiça ameaça Santos devido a documentos da venda de Lucas Veríssimo ao Benfica

A Justiça brasileira ameaçou fazer buscas e apreensões na sede do Santos caso o clube não apresente todos os documentos relativos à venda de Lucas Veríssimo ao Benfica no prazo de cinco dias. Tal como lembra o portal 'UOL', o clube alvinegro já tinha recebido uma ordem para disponibilizar todos esses documentos, mas o Santos continua a recusar.





Tal como lembra o portal 'UOL', o caso começou quando a agência NBK alegou ter um acordo com o Santos que valeria a essa empresa 60% de uma futura venda do agora central das águias, por serviços de assessoria e intermediação em 2013.Nesse sentido, foi requerido ao Santos a apresentação de oito documentos, mas a Direção do clube só disponibilizou o contrato de trabalho do jogador, quando este assinou em 2013. Lucas Veríssimo, recorde-se, chegou ao Benfica em 2020 por 6,5 milhões de euros.