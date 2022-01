O Ministério Público (MP) está a investigar a transferência de João Félix do Benfica para o Atlético de Madrid, em julho de 2019, no processo ‘Cartão Vermelho’, no qual Luís Filipe Vieira é o principal arguido. As suspeitas do MP concentram-se em três frentes: nos seis milhões de euros a mais que o clube espanhol pagou ao Benfica, relativos a alegados custos de financiamento da operação; na comissão de 12 milhões de euros paga pelo Benfica a Jorge Mendes e Manuel Moreira de Sá, empresário do atleta, por serviços de intermediação; e numa eventual fraude fiscal do próprio Félix, avança o 'Correio da Manhã'.