Juventus aperta cerco a Grimaldo

Com o aproximar do mercado de transferências de inverno, a Juventus começa a preparar alterações no plantel. De acordo com o ‘Tuttosport’, Grimaldo e o internacional português Raphaël Guerreiro estão na lista de reforços do clube de Turim. A contratação de um central também está nos planos da ‘Velha Senhora’.

Grimaldo, de 27 anos, está há muito no radar da Juventus, que aperta o cerco por um jogador que se encontra em final de contrato com as águias. Sem acordo para renovar, o espanhol pode compremeter-se com outro clube e sair sem compensação financeira para as águias.

Em oitavo lugar no campeonato italiano e em terceiro no Grupo H da Liga dos Campeões, longe de conseguir o apuramento para os oitavos-de-final da prova, a Juventus quer dar novo impulso à sua temporada, projetando acerto no plantel.