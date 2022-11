Juventus tenta 'roubar' Cher Ndour ao Benfica

A 'Gazzetta dello Sport' adianta este sábado que a Juventus está a preparar-se para apresentar uma proposta para convencer o jovem Cher Ndour a deixar o Benfica para se mudar no final da temporada para o conjunto italiano.Em final de contrato com as águias, o jovem médio de 18 anos poderá assinar um pré-acordo a partir de janeiro, daí a notícia sobre o interesse da Vecchia Signora, que quererá aproveitar a possibilidade de garantir o jovem a custo zero. Um dos trunfos que os italianos têm é o facto de no seu plantel terem Paul Pogba, o ídolo confesso do jovem médio.Ndour, refira-se, é internacional jovem por Itália, tendo chegado ao Benfica em 2020, na altura proveniente da Atalanta. Atua nas águias desde então e foi um dos elementos-chave na conquista da Youth League da época passada.