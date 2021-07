Kaio Jorge foge ao Benfica: águia tinha acordo com Santos mas jogador assinou pela Juventus

O Benfica perdeu a corrida pela contratação de Kaio Jorge, depois de ter chegado a acordo com o Santos. O avançado brasileiro, de 19 anos, assinou um pré-contrato com a Juventus, que será válido a partir de janeiro de 2022.





O jogador está a meio ano de terminar contrato com o Peixe e o Benfica tentou segurar o prodígio brasileiro através de um acordo com o Santos: 3 milhões de euros, mais o central Conti e o extremo Yony González. O Santos disse sim, pois esta solução garantia-lhe um encaixe financeiro e ainda dois reforços.O problema é que o Milan e a Juventus estavam na corrida e negociaram diretamente com o jogador e o seu representante Giuliano Bertolucci, acenando com ofertas tentadoras. A 'Velha Senhora' levou a melhor, de nada valendo o acordo entre Benfica e Santos.