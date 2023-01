Kalaica despede-se do Benfica: «Foi um prazer representar o maior de Portugal»

Branimir Kalaica despediu-se esta terça-feira do Benfica. O defesa-central croata de 24 anos deixou uma longa mensagem de agradecimento aos encarnados pelos seis anos em que representou o clube, assumindo que jamais esquecerá momentos "como o golo contra o Boavista [na estreia pela equipa principal] e a festa no Marquês".

"Depois de 6 anos ao serviço do Benfica chegou a hora de me despedir. Passei por momentos muito bons (inesquecíveis) e por alguns menos bons como é normal na vida de um jogador. Contudo, o mais importante é que dei sempre o meu máximo pelo clube", escreveu o jogador que ruma neste mercado de transferências aos croatas do NK Lokomotiva.

E continuou: "Joguei com os melhores, treinei nas melhores condições e cresci muito como jogador e como pessoa. Desde que cheguei tive um apoio enorme por parte dos adeptos tanto na rua como no Estádio e serei sempre grato por isso! Do ambiente no estádio nem é preciso falar… Os momentos como o golo contra o Boavista e a festa no Marquês nunca esquecerei (que festa…) irão ficar para sempre na minha mente. Foi um prazer representar o maior do Portugal."

Kalaica deixou ainda uma mensagem de agradecimento aos elementos do staff do clube. "Deixo aqui um especial agradecimento à direção, staff, equipa técnica, a todos os treinadores e jogadores com quem tive o prazer de conviver estes últimos 6 anos, foi um prazer! Agora é a hora de novos desafios...", pode ler-se.

Branimir Kalaica chegou ao Benfica em 2016, com 18 anos, na altura proveniente da equipa B do Dínamo Zagreb, onde fez grande parte da formação como futebolista. Pelas águias disputou mais de 100 jogos, maioritariamente pela equipa B e sub-23. A estreia pela equipa principal surgiu no Bessa, na época 2016/17, e logo com um golo aos 90' que deu o empate (2-2) aos encarnados.