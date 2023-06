As demissões de Paolo Maldini e Frederic Massara, homens fortes do futebol do Milan, colocaram em ‘stand-by’ as contratações já apalavradas para a próxima temporada, entre as quais se conta Kamada. O internacional japonês terminou contrato com o Eintracht Frankfurt e era um dos alvos do Benfica desde o último verão, mas as condições financeiras oferecidas pelos italianos tornaram impossível a contratação.Ao que apurámos, apesar dos problemas diretivos no Milan, o dossiê Kamada é dado como fechado na Luz e o internacional japonês deixou de estar nos planos para 2023/24.