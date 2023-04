Kamada vai deixar o Eintracht Frankfurt

Chega da Alemanha uma notícia que deixará o Benfica a esfregar as mãos. Daichi Kamada, por quem o Benfica iniciou negociações no verão, vai terminar a sua ligação com o Eintracht Frankfurt no final da temporada, informou o clube em comunicado. Ao fim de seis épocas em Frankurt, o japonês, de 26 anos, não irá renovar o contrato.