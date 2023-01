Karadas olha para o dérbi: «Uma das partidas mais importantes do ano»

Quase 18 anos depois de ter deixado o Benfica, Azar Karadas continua atento ao futebol português e, em particular, aos encarnados. Nas declarações prestadas a vários órgãos de informação da Noruega, o agora treinador da equipa B do Brann lança um olhar ao dérbi deste domingo e à rivalidade entre os três grandes.





"Sigo muito o Benfica. O clube tem uma geração muito forte agora e um treinador qualificado. A equipa encontra-se numa posição muito boa" relata o campeão pelos encarnados em 2004/05, à TV2. "O Benfica tem um novo treinador e há nível de qualidade extremamente alto. É uma mentalidade vencedora muito contagiante. Em termos de qualidade, o campeonato português está muito à frente do norueguês. Os maiores clubes do Mundo olham para Portugal porque as equipas destacam-se na Europa", frisa, por outro lado, à Eurosport.Karadas conta como é o ambiente no Estádio da Luz. "Com mais de 60 mil adeptos nas bancadas, o apoio à equipa é grande. Eles têm uma das partidas mais importantes do ano contra o Sporting, já no próximo fim-de-semana. Há uma eterna batalha entre os três grandes", assinala.O antigo internacional norueguês vê motivos de interesse na Liga Bwin e, entre sorrisos, deixa a dica: "Gostava que algum canal norueguês comprasse os direitos para que possamos ver o futebol português."