O avançado Seferovic está cedido pelo Benfica ao Galatasaray até ao final da temporada, mas a escassa utilização – não é titular desde 22 de dezembro e neste ano só esteve um minuto em campo (falhou o jogo de ontem diante do Giresunspor) – atesta que não faz parte dos planos de Okan Buruk, treinador do líder do campeonato turco. Um cenário em cima da mesa é o empréstimo ao Kasimpasa (atual 16º classificado, em posição de descida), sendo que o Galatasary não se opõe desde que os vizinhos de Istambul suportem os salários do internacional suíço, de 30 anos.