Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Kerkez espera acordo de verbas entre Benfica e AZ Alkmaar Holandeses esticam a corda para os 20M€, verba que as águias recusam pagar, mesmo já tendo um entendimento com o pai e agente do futebolista





• Foto: Getty Images