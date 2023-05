Kerkez fala do interesse de que tem sido alvo: «A minha cabeça é à prova de bala»

Milos Kerkez, defesa-esquerdo pretendido pelo Benfica, tem dado nas vistas no AZ Alkmaar, o que o leva a ter muitos pretendentes por essa Europa fora. Ainda assim, considera que, para já, só está focado no clube holandês, que hoje irá defrontar o West Ham, em jogo da Liga Conferência."A minha cabeça não se confunde, é à prova de bala", assinalou em entrevista à Marca, ainda que volte a falar do sonho de jogar em Espanha: "Encanta-me o futebol espanhol, vejo muitos jogos da La Liga. Especialmente, recordo alguns clássicos loucos [jogos entre Real Madrid e Barcelona]. Imagino-me a jogar ali um dia. Mas, como disse, não me distraio. Temos ainda muito para jogar no AZ Alkmaar".O jovem, de 19 anos, falou do seu percurso ao jornal espanhol, desde a chamada de Maldini para ingressar no Milan, à mudança para o futebol holandês, mas também explicou quais são os principais atributos."Há muito ataque no meu jogo. Gosto de apoiar o ataque, mas também ajudo muito na defesa. Faço ambas as coisas. Ajudo os meus companheiros a criar oportunidades e cruzamentos e, ao fazê-lo, aumento as nossas possibilidade de fazer golos. Também ajudo a abrir espaços", atirou o internacional húngaro, que esta época já leva cinco golos e seis assistências.Ainda que seja titular indiscutível na equipa holandesa, Kerkez assume que ainda está num processo evolutivo. "Ainda me estou a adaptar ao alto nível do futebol holandês, a jogar a cada três ou quatro dias. Isso foi um pouco difícil ao início, mas agora estou-me a habituar. Além disso, ser um jogador habitual na seleção húngara é uma verdadeira honra. Espero continuar assim", explicou à Marca.